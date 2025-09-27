لاريجاني يصل إلى بيروت للمشاركة في إحياء ذكرى الشهيد الأسمى السيد حسن نصرالله

وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الايرانية علي لاريجاني اليوم السبت إلى بيروت، على رأس وفد رسمي رفيع المستوى للمشاركة في مراسم ذكرى الشهيد الأسمى السيد حسن نصرالله ورفيقه الشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين ورفاقهما الأبرار.

وكان في استقبال الوفد في مطار رفيق الحريري الدولي، خليل حمدان ممثلاً دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، وفد نيابي من حزب الله ضمّ النائبين أمين شري وإبراهيم الموسوي، الأستاذ رودريك خوري ممثلاً وزارة الخارجية والمغتربين، وممثلين عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وفي تصريح صحفي من مطار بيروت، نقل حمدان تحيات رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وقيادة حركة “أمل” إلى الإمام السيد علي الخامنئي، مشيدًا بزيارة لاريجاني التي وصفها بأنها “تحمل أبعادًا عديدة وتشكل دليل وفاء وصدق في الالتزام والمشاركة بإحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين وسائر شهداء المقاومة”.

وأكد حمدان أن “المقاومة التي أسس لها الإمام القائد المغيب السيد موسى الصدر ستبقى شعلة مضيئة تنير درب الأحرار، بالاستناد إلى معادلة الجيش والشعب والمقاومة”، مشددًا على أن “إيران وقفت دائمًا إلى جانب لبنان في الدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي”.

كما أعرب عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية في ظل التحولات الإقليمية والدولية، معتبرًا أن “إيران، رغم العقوبات والضغوط، لن تتراجع عن التزامها بدعم المظلومين في لبنان وفلسطين”.

وختم ممثل حركة امل كلمته بالقول إن هذه الزيارة تمثل “فاتحة لقاءات من أجل خير لبنان والمنطقة بأسرها، في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية التي ترتكب الجرائم بحق الفلسطينيين في غزة وتواصل اعتداءاتها على لبنان ودول المنطقة”.

هذا وسيعقد لاريجاني خلال الزيارة، لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووفقا لما أعلنته السفارة الايرانية في بيروت، فإن لاريجاني سيتوجه بعد وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

وعصر اليوم، سيشارك لاريجاني في مراسم الذكرى السنوية لاستشهاد السيدين القائدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين ورفاقهما في مرقد سيد شهداء الأمة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وسيجري لاريجاني ظهر يوم غد الأحد، أيضاً في مقر سرايا الحكومة اللبنانية محادثات مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام.

المصدر: موقع المنار