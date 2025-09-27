الخارجية الإيرانية: نتنياهو كرر خطابه الفاشي أمام مقاعد شبه فارغة في الأمم المتحدة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أنّ رئيس وزراء كيان الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، كرر خطابه الفاشي والمعادي للشعوب أمام مقاعد شبه فارغة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي تدوينة نشرها على منصة X، أشار بقائي إلى أنّ نتنياهو، وهو “مجرم حرب مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية”، اعتلى منبر الأمم المتحدة محاولاً تبرير جرائمه، فيما كانت صور الأطفال الإيرانيين الأبرياء الذين استشهدوا في العدوان الصهيوني الأخير على إيران، الممثل الحقيقي للشعب الإيراني في قاعة الأمم المتحدة.

وأضاف بقائي أنّ “هؤلاء الشهود كشفوا الوجه الحقيقي لمجرم يتباهى بجرائمه بلا خجل أمام العالم”، متسائلاً: “كيف يمكن لمجرم حرب مطلوب أن يقف على أرقى منبر دولي، وينظر في عيون المجتمع الدولي، وينفذ حملته لنشر الأكاذيب والخداع لتبرير الإبادة الجماعية والعدوان وإشعال الحروب؟”.

