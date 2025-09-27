أمريكا | عقوبات دولية وشيكة على إيران رغم استئناف عمليات التفتيش النووي

رفض مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة اقتراح الصين وروسيا لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران، في خطوة اعتبرتها طهران غير قانونية وغير عادلة، وتستهدف الضغط على الجمهورية الإسلامية في مساعيها لامتلاك طاقة نووية سلمية تسهم في تسريع عجلة التقدم والنمو في البلاد.

وقالت لندن بعد التصويت، الذي شهد رفض 9 دول مقابل تأييد 4، إن العقوبات ستعاد على إيران، بينما أكد مسؤولون إيرانيون أن هذه الإجراءات “باطلة قانونياً، وتهدف سياسياً إلى ابتزاز إيران وعرقلة جهودها النووية السلمية”.

وكانت طهران قد أكدت مراراً التزامها باستخدام برنامجها النووي لأغراض سلمية، مشيرة إلى فتوى قائد الجمهورية الإسلامية الإمام السيد علي خامنئي بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده قدمت “عدة مقترحات قابلة للتنفيذ” لكنها اصطدمت بمواقف غربية متشددة، واصفاً تصرفات فرنسا وألمانيا وبريطانيا بأنها “غير مبررة وليست مسؤولة بشكل غير قانوني”.

ودعا الدبلوماسيون الإيرانيون إلى استئناف المفاوضات فوراً، مؤكدين أن مسار العقوبات المفروضة من جديد “سيضر بالجهود الدبلوماسية ويزيد التوترات”، فيما وصف المراقبون الغربيون إيران بأنها لم تظهر المرونة المطلوبة، رغم التزامها الكامل بالجانب السلمي من برنامجها النووي.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد الضغوط الغربية، بما في ذلك تصريحات إسرائيلية وأمريكية تطالب بإعادة العقوبات، رغم أن إيران لم تختر مسار تطوير الأسلحة النووية.

وفي المقابل، تؤكد الجمهورية الإسلامية أنها ماضية في برنامجها النووي السلمي، وتدعو المجتمع الدولي للحوار والاحترام المتبادل لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر: وكالات