دولي

انفجار في مصنع ألعاب نارية في هونان جنوب وسط الصين



أعلنت السلطات المحلية في إقليم هونان جنوب وسط الصين أن انفجارا وقع صباحا داخل مصنع للألعاب النارية في قرية شانتشو أسفر عن فقدان شخصين وإصابة تسعة آخرين، بحسب “روسيا اليوم”.

وقد وقع الحادث في تمام الساعة 8:23 صباحا بالتوقيت المحلي، وسارعت فرق الطوارئ، من بينها وحدات الإطفاء والشرطة والجهات الصحية، إلى موقع الانفجار للتعامل مع الوضع وتأمين المنطقة.

وأكدت الحكومة المحلية أن المصابين لا يعانون من إصابات تهدد حياتهم، وأنهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وتجري حاليا تحقيقات مكثفة للكشف عن ملابسات الانفجار وأسبابه، في وقت بدأت فيه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة آثار الحادث والحد من تداعياته.



المصدر: مواقع