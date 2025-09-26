أردوغان عن محادثاته مع ترامب: مناخها ودي وبناء ومثمر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مباحثاته مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض جرت في “مناخ ودي وبناء ومثمر”.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس التركي للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من واشنطن بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ولقائه مع ترامب الخميس.

وأضاف: “أجرينا مباحثاتنا مع الرئيس ترامب في مناخ ودي وبناء ومثمر وعلاقتنا مع السيد ترامب جيدة جداً منذ الماضي”.

وأكد الرئيس أردوغان أن لقاءه مع ترامب كان بالغ الأهمية من حيث إظهار الرغبة في إنهاء المجازر الإسرائيلية بغزة، وأن ترامب أعرب عن ضرورة “تحقيق سلام دائم”.

وأشار إلى أنه شرح لترامب أولاً كيفية تحقيق وقف إطلاق النار في غزة وفي عموم فلسطين ثم السلام الدائم، وأفاد بحصول توافق بهذا الصدد.

وقال: “أكدنا أن حل الدولتين هو الصيغة للسلام الدائم وأن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر وترامب أيضاً يدرك ذلك”.

ولفت إلى أن عدد الدول التي اعترفت بفلسطين تجاوز 150 دولة وأنّ هناك حاجة لأن يتحرك المجتمع الدولي بحزم لضمان انعكاس ذلك على الأرض.

ونوه بأن “القضية الفلسطينية باتت اليوم معروفة أكثر من الأمس وصرخات أصحاب الضمير الحي تُقلق إسرائيل اليوم أكثر من السابق”.

وبشأن سوريا، شدد الرئيس التركي على ضرورة خلوها من التنظيمات الإرهابية قائلاً: “لا مكان للتنظيمات الإرهابية بمستقبل سوريا وعلى المجتمع الدولي اتخاذ خطوات من أجل السلام والاستقرار فيها”.

كما شدد الرئيس التركي على أنّ نهج بلاده تجاه موارد البحر المتوسط ​​واضحة، وقال: “سنحصل على حصتنا ونعمل مع جيراننا على أساس الربح المتبادل”.

وحول قبرص قال الرئيس التركي: “قضية الفيدرالية في قبرص منتهية بالنسبة لنا ولا أحد يستطيع جرنا إلى نقاشات الفيدرالية من خلال التلاعب بالألفاظ”.

وتطرق الرئيس أردوغان إلى العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، وذكر أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والولايات المتحدة وإمكانياته “واضحة”، وأن هدف البلدين هو الوصول إلى 100 مليار دولار.

المصدر: مواقع إخبارية