الشعب المغربي يتظاهر دعما لـ”أسطول الصمود” ويطالب بحمايته

خرج مئات المواطنين المغاربة مساء الخميس في مدينتي طنجة ومراكش، في تظاهرات حاشدة دعماً لـ”أسطول الصمود” العالمي، الذي يسعى لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وتقديم مساعدات إنسانية للسكان المحاصرين.

ففي طنجة، نظمت “المبادرة المغربية للدعم والنصرة” وهي جمعية غير حكومية، وقفة احتجاجية رفع خلالها المشاركون لافتات كتب عليها شعارات تطالب بحماية الأسطول ووقف بالإبادة الصهيونية الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

أما في مراكش، فقد دعت “الجبهة المغربية لدعم فلسطين”، وهي أيضاً منظمة غير حكومية، إلى مسيرة مماثلة شارك فيها عدد كبير من المواطنين، مؤكدين من خلال شعاراتهم على ضرورة تحرك الدولة والمجتمع الدولي لوقف الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين.

وشهدت الوقفتان مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، حيث عبّر المواطنون عن تضامنهم مع الفلسطينيين وأكدوا على أهمية حماية الأسطول الدولي الذي يضم حقوقيين وأطباء ومتطوعين من مختلف الدول، مطالبين بعدم السماح لأي جهة بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

هذه التظاهرات تأتي في وقت يشهد فيه “أسطول الصمود” مسعىً لإيصال المساعدات، وسط تهديدات وعقبات تواجهه أثناء الإبحار نحو قطاع غزة، وهو ما دفع المواطنين المغاربة إلى التعبير عن تضامنهم بشكل علني وواسع في شوارع المدن المغربية.

