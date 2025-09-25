“الجهاد” دانت العدوان الصهيوني على اليمن: لموقفٍ موحّد يصون كرامة الأمة

دانت حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين، في بيانٍ لها مساء الخميس، عدوان الاحتلال على مواقع مدنية في اليمن، وأكدت أن “هذا العدوان هو عدوان همجي، ويهدف إلى ارتكاب مجازر بحق الشعب اليمني وتدمير منشآت مدنية.”

وقالت الحركة إن “الوحشية التي اتسم بها عدوان اليوم تُثبت حجم الألم الذي يُلحق بالكيان جراء صمود الشعب اليمني العزيز، ودقة العمليات النوعية التي تنفذها القوات اليمنية المسلحة”، وأكدت أن “امتزاج دماء الشعبين اليمني والفلسطيني في سبيل حماية مقدسات الأمة هو وسام شرف، وعزّة، وكبرياء.”

وشدّدت الحركة على “وحدة الموقف المقاوم في وجه الاحتلال”، واعتبرت أن “الاعتداءات المتكررة على الشعوب العربية والإسلامية تستدعي موقفًا موحّدًا يضع حدًا للعدوان، ويصون كرامة الأمة.”

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام