الخميس   
   25 09 2025   
   2 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 11:15
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الزراعة: تشكّل للمرة الأولى المجلس الزراعي الأعلى برئاسة الوزير نزار هاني

      أعلنت وزارة الزراعة أنّ وزير الزراعة الدكتور نزار هاني شكّل المجلس الزراعي الأعلى في الوزارة، في خطوة وصفها البيان بأنها “سابقة تاريخية تهدف إلى إرساء نهج تشاركي شامل في إدارة القطاع الزراعي”.

      ويُعدّ هذا المجلس الأول من نوعه في تاريخ الوزارة، إذ يجمع ممثلين عن الإدارة الرسمية، والقطاع الأكاديمي، والخبراء، والقطاع الخاص، لتوفير منصة وطنية عليا لتوحيد الرؤى ورسم السياسات الزراعية المستقبلية.

      ويضم المجلس وزير الزراعة نزار هاني رئيساً، والمدير العام للزراعة المهندس لويس لحود نائباً للرئيس، والمديرة العامة للتعاونيات المهندسة غلوريا أبو زيد، وعميدة كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية الدكتورة نادين ناصيف، وعدداً من الخبراء والممثلين الرسميين، إضافةً إلى رئيس مصلحة الإحصاء والدراسات الاقتصادية كمقرّر.

      ويتولى المجلس المهام الموكلة إليه بموجب المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 97، بما يشمل تحديد الأولويات الزراعية، مراجعة السياسات والخطط، تعزيز استدامة الإنتاج، ودعم المزارعين في مواجهة التحديات.

      وأكد الوزير نزار هاني أن تشكيل المجلس يمثل “محطة تأسيسية في مسار تحديث القطاع الزراعي في لبنان، ويضع إطاراً مؤسساتياً يضمن إشراك الخبراء والأكاديميين والقطاع الخاص في صياغة الاستراتيجيات الوطنية، لتعزيز الأمن الغذائي وحماية المزارعين وتطوير الزراعة المستدامة كرافعة للنمو الاقتصادي والاجتماعي”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

      مواضيع ذات صلة

      وزارة الزراعة: التعدي على الثروة الحرجية جريمة بيئية يعاقب عليها القانون

      وزارة الزراعة: التعدي على الثروة الحرجية جريمة بيئية يعاقب عليها القانون

      مربّو الأبقار في البقاع يُحذّرون: الأعلاف نار والحليب بلا قيمة وتهديد بالتصعيد في الشارع

      مربّو الأبقار في البقاع يُحذّرون: الأعلاف نار والحليب بلا قيمة وتهديد بالتصعيد في الشارع

      هاني: يمكن للمزارعين في الجنوب تفقد أراضهم بالتنسيق مع الجيش واليونيفيل

      هاني: يمكن للمزارعين في الجنوب تفقد أراضهم بالتنسيق مع الجيش واليونيفيل