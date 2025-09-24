إيطاليا تندد بالهجوم على أسطول الصمود وترسل سفينة للمساعدة

ندد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو اليوم الأربعاء “بشدة” بالهجوم الذي استهدف ليلة أمس عبر طائرات مسيّرة أسطول الصمود العالمي الساعي لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر على غزة وإيصال مساعدات إنسانية للقطاع الفلسطيني.

توثيق لواحدة من الاعتداءات ال11 التي استهدفت قوارب أسطول الصمود ليلة أمس

مستمرون …#أسطول_الصمود_العالمي pic.twitter.com/UN2T85kv16 — ICBSG | اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة (@ICBSOFGAZA) September 24, 2025

وقال كروزيتو -في بيان- إنه وجه سفينة تابعة للبحرية الإيطالية للتحرك نحو الأسطول لتقديم المساعدة.

وكانت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي قالت إن 7 هجمات بمسيرات استهدفت سفن أسطول الصمود في البحر المتوسط، بعد تحليق 15 طائرة مسيّرة فوق عدد من سفن الأسطول المتجه إلى غزة.

وأفيد فجر اليوم الأربعاء بتعرض 10 سفن على الأقل من أسطول الصمود العالمي لهجمات من طائرات مسيّرة، كما سمع دوي انفجارات من دون التثبت من مدى الأضرار هناك.

من جهته، قال تياغو فيلا عضو اللجنة الإدارية لأسطول الصمود كما نقلت عنه “قناة الجزيرة” إن قوارب في الأسطول تعرضت لـ11 هجوما بالمسيّرات في محاولة لثنيه عن مهمته الإنسانية، مؤكدا أن هذه الهجمات كانت متوقعة وأنها لن تحول دون مواصلة الأسطول إبحاره باتجاه غزة.

كما أفادت اللجنة المشرفة على تسيير الأسطول، عبر منصاتها على مواقع التواصل، برصد 13 انفجارا وتشويشا واسعا في الاتصالات على متن قوارب الأسطول، وأضافت أن أجساما مجهولة أُسقطت على 10 قوارب وتسببت في أضرار.

ولفتت اللجنة إلى أن العدو يشنّ حملة تضليل لتبرير هجوم عسكري محتمل، واعتبرت أن أي اعتداء على القافلة الإنسانية جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي.

وسبق أن أعلن أسطول الصمود تعرض سفنه وهي في البحر المتوسط لهجمات بطائرات مسيرة يومي 8 و9 من الشهر الجاري، من دون الإعلان عن أضرار مادية أو خسائر بشرية.

ويسعى الأسطول إلى فتح ممر إنساني إلى غزة وكسر الحصار عن القطاع الفلسطيني الذي يخضع لحرب إبادة إسرائيلية منذ أكثر من 23 شهراً.

المصدر: مواقع إخبارية