المفتي قبلان: سلاح المقاومة حجر الأساس لسيادة لبنان والدعوة لاحتفال وطني يليق بأعظم صمود

وجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رسالة بمناسبة ذكرى العدوان “الإسرائيلي” على لبنان، مؤكداً أنّ “سلاح المقاومة أكبر حاجات السيادة اللبنانية، وأنّ الدفاع عن لبنان كان ولا يزال مسؤولية وطنية جامعة لكل اللبنانيين”.

وأشار قبلان إلى أنّ المقاومة وقياداتها وشهدائها قدّموا تضحيات غير مسبوقة، وأنّ البيئة اللبنانية أظهرت وحدتها الوطنية في مواجهة العدوان، مؤكداً أنّ أي محاولة لتجريد المقاومة من سلاحها تهدف إلى تمكين “إسرائيل” على حساب لبنان.

وشدّد المفتي على أنّ السلطة السياسية مدعوة لتحمّل مسؤولياتها وتنظيم احتفال وطني يليق بالصمود اللبناني، ويكرّس الشراكة الوطنية بين كافة المكونات، مؤكداً أنّ حماية لبنان ووحدته وأمنه أعلى من أي حسابات خارجية أو داخلية.

وأوضح أنّ تعزيز الجيش اللبناني وتوحيد الجهود الوطنية دفاعاً عن الوطن هو السبيل لحماية لبنان من أي مخططات خارجية، وأنّ المصير المشترك لكل اللبنانيين يتطلب الالتفاف حول السيادة الوطنية والمقاومة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام