اليونان: هجمات بطائرات مسيّرة على قوارب القافلة الإنسانية المتجهة لغزة

أعلن منظمو أسطول الصمود العالمي المتجه نحو قطاع غزة، أن قوارب القافلة الإنسانية تعرضت فجر الأربعاء لهجمات متعددة بطائرات مسيّرة قبالة السواحل اليونانية، أسفرت عن انفجارات وتشويش واسع على الاتصالات.

ووفق بيان المنظمين، فقد حلّقت أكثر من 15 طائرة مسيّرة “إسرائيلية” فوق قارب “ألما” خلال 24 ساعة، وأسقطت طائرات مسيّرة قنابل على عشرة قوارب أخرى، ما تسبب بأضرار كبيرة، وتم رصد 13 انفجاراً متفرّقاً.

وأكد البيان أن أي اعتداء على القافلة الإنسانية يُشكّل جريمة حرب وانتهاكاً للقانون الدولي، واعتبر أن “إسرائيل” تنتهج حملة تضليل لتبرير هجوم عسكري محتمل.

وأوضحت الناشطة الألمانية ياسمين آجار أن خمسة قوارب تعرضت للاستهداف، مؤكدة أن القافلة تحمل مساعدات إنسانية فقط ولا تشكل أي تهديد لأحد. وأشار الناشط البرازيلي تياغو أفيلا إلى استهداف أربعة قوارب بأجسام متفجرة، وسط سماع دوي انفجارات.

ويضم الأسطول حالياً 51 سفينة معظمها قبالة جزيرة كريت اليونانية، وكان قد انطلق من برشلونة مطلع الشهر الجاري بهدف كسر الحصار المفروض على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية، ويشارك فيه ناشطون بارزون بينهم الناشطة السويدية غريتا تونبرغ.

وسبق أن تعرضت القافلة لهجمات بمسيّرات أثناء توقفها في تونس، قبل استئناف رحلتها نحو غزة، في ظل رفض “إسرائيل” المتكرر السماح بوصول هذه القوارب إلى القطاع، ومنعت محاولات مماثلة في حزيران وتموز الماضيين.

ويأتي هذا التطور وسط ضغوط دولية متزايدة على “إسرائيل” بسبب حربها المستمرة في غزة منذ نحو عامين، والتي تسببت بأزمة إنسانية حادة، فيما اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة تل أبيب في 16 أيلول بارتكاب “إبادة جماعية” بحق سكان القطاع المحاصر.

المصدر: وكالات