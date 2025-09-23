إلغاء مئات الرحلات الجوية وإغلاق المدارس مع اقتراب إعصار “راغاسا” من هونغ كونغ

ألغت السلطات في هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، مئات الرحلات الجوية وأغلقت المدارس، استعداداً لوصول الإعصار الفائق “راغاسا” الذي يُتوقع أن يكون من بين الأعاصير الأكثر تدميراً في تاريخ المدينة الحديث.

وأعلنت هيئة مطار هونغ كونغ أن حركة الطيران ستشهد “اضطراباً كبيراً” بدءاً من صباح الثلاثاء وحتى اليوم التالي، مع إلغاء أكثر من 500 رحلة لشركة “كاثي باسيفيك” وحدها.

فيما أصدر مرصد الأحوال الجوية في المدينة تحذيره الثالث من حيث الخطورة (T8)، ما يعني إغلاق معظم الشركات وتعليق خدمات النقل.

ويبلغ عدد سكان هونغ كونغ 7.5 مليون نسمة، وقد دُعوا إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، فيما فتحت السلطات 46 مركزاً للإيواء المؤقت، وسط تحذيرات من فيضانات محتملة في المناطق المنخفضة.

الإعصار الذي يتحرك غرباً عبر بحر الصين الجنوبي، ترافقه رياح بلغت سرعتها 230 كيلومتراً في الساعة، بعد أن اجتاح شمال الفلبين حيث أسفر عن مقتل شخص على الأقل وتسبب بانهيارات أرضية واقتلاع أشجار وتدمير منازل، كما دفع آلاف السكان للجوء إلى مراكز إيواء.

وفي البر الصيني، أعلنت سلطات مقاطعة غوانغدونغ إغلاق المؤسسات التعليمية والأعمال في عشر مدن على الأقل، بينها شنتشن التي أمرت بإجلاء نحو 400 ألف شخص.

كما شهدت المتاجر في هونغ كونغ وشنتشن ازدحاماً شديداً مع سعي السكان لتخزين المواد الغذائية الأساسية، بينما اتخذ بعض أصحاب المتاجر احتياطات بوضع أكياس رمل أمام محالهم لمواجهة الفيضانات.

وقال نائب حاكم هونغ كونغ إريك تشان إن “راغاسا” قد يوازي في قوته إعصاري “هاتو” (2017) و”مانغخوت” (2018) اللذين خلّفا أضراراً بمئات الملايين من الدولارات.

ويحذر العلماء من أن الأعاصير تتزايد شدتها بفعل التغير المناخي، ما يجعل المناطق الساحلية في شرق آسيا أكثر عرضة لمثل هذه الكوارث.

