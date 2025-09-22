الشيخ الخطيب : مجزرة بنت جبيل لا يجب ان تمر مرور الكرام

شجب نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب بشدة “المجزرة الرهيبة التي ارتكبها العدو الصهيوني في مدينة بنت جبيل،والتي اودت بحياة عائلة لبنانية بكاملها،بينها اطفال في عمر الورود”.

وقال العلامة الخطيب “ان هذه المجزرة لا يجب ان تمر مرور الكرام ،لا على المستوى الداخلي ولا على المستوى الخارجي ، لأنها تتصف بحرب الابادة التي تمارسها إسرائيل في غزة ،غير عابئة بأية معايير” .

اضاف: تاتي هذه المجزرة في وقت يتواجد فيه رئيس الجمهورية اللبنانية في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة ،والأحرى ان تدعو الحكومة اللبنانية الى جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي يحضرها رئيس الجمهورية لكي يسمع العالم اجمع صوت لبنان الذي يتعرض شعبه لجرائم انسانية بشعة ،على الرغم من التزامه الكامل باتفاق وقف النار” .

وقال “ان هذه الجريمة النكراء تدفعنا الى مناداة اللبنانيين جميعا لاستنكار هذه المجزرة ،لا سيما المرجعيات الروحية والقوى السياسية كافة التي يراهن بعضها على نزع سلاح المقاومة لاستقرار الاوضاع والحصول على ضمانات لم تفلح القوى الدولية في التعهد بها “.

وختم العلامة الخطيب قائلا “اننا نتوجه بخالص العزاء لعائلة الشهداء الابرار ولاهالي بنت جبيل واللبنانيين جميعا ،ضارعين الى المولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جنانه ،وانا لله وانا اليه راجعون” .

المصدر: بيان