معن بشور: الاعتراف بدولة فلسطين لا بدّ من استكماله بالتحرير الكامل من البحر إلى النهر

اعتبر “المنسّق العام للحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمّة” معن بشور أنه “ما كان ممكنًا أن ينهمر هذا الكمّ من الاعترافات بدولة فلسطين، وبعضها من حكومات ساهمت في قيام هذا الكيان العنصري المتوحّش منذ بدايته، لولا هذه التضحيات الضخمة التي قدّمها وما زال يقدّمها أبناء الشعب الفلسطيني العظيم منذ أكثر من مئة عام، وفي مقدّمهم أهلنا الأبطال في غزة البطولة والإباء، ولولا الطوفان البشري الهائل الذي خرج في كلّ قارات العالم مؤيّدًا لغزة وطوفان أقصاها وأقصى الأمّة الممتدّ من مراكش إلى جاكرتا”.

وقال بشور في بيان له الأحد: “لكنّنا، وفي لحظة الاعتزاز بهذا الانتصار، يجب أن نُسجّل اعتراضنا المبدئي على أن فلسطين ليست الأرض المحتلّة عام 1948 فحسب، بل هي الأرض المحتلّة من البحر إلى النهر، وأنّ حركة حماس ليست حركة إرهابية كما جاء في إعلان نيويورك، بل هي حركة مقاومة للاحتلال، وحركة تحرّر وطني، مثلها مثل كلّ حركات التحرّر الوطني في العالم التي قاومت المحتلّ وانتَصرت عليه”.

وأكّد بشور أنّ “اعتراف الغالبية الساحقة من دول العالم بدولة فلسطين هو انتصار لفلسطين وشهدائها وجرحاها وأسراها ومقاوميها وأبنائها، شيوخًا وأطفالًا، نساءً ورجالًا، لكنه انتصار ناقص لا بدّ من استكماله بالتحرير الكامل من البحر إلى النهر، ولو بعد حين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام