نتانياهو: إقامة دولة فلسطينية تهدد وجودنا ونعارضها في الأمم المتحدة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأحد، أن إقامة دولة فلسطينية تهدد وجود الدولة العبرية، متعهداً بمواجهة الدعوات لذلك في الأمم المتحدة.

وقال نتانياهو خلال اجتماع لحكومته: “سيتعين علينا خوض المعركة سواء في الأمم المتحدة أو في كل الساحات الأخرى ضد التضليل المنهجي ضدنا وضد الدعوات لإقامة دولة فلسطينية، التي من شأنها أن تعرض وجودنا للخطر، وستكون بمثابة جائزة عبثية للإرهاب”.

ويجتمع زعماء العالم غداً في نيويورك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يُتوقع أن تعلن عدة دول، على رأسها فرنسا، اعترافها بدولة فلسطين.

وشهدت الفترة الأخيرة تزايد عدد الدول التي تعهدت بالاعتراف بدولة فلسطين، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمضي في مشروع فرض السيادة على الضفة الغربية، إذ انضمت أكثر من 145 دولة إلى الدعوة للاعتراف الدولي.

وقد أعلنت كل من بلجيكا وأستراليا والبرتغال وكندا ومالطا مؤخراً عن خططها للانضمام إلى بريطانيا وفرنسا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ليصل العدد الإجمالي للدول المؤيدة إلى أكثر من 145 دولة.

المصدر: موقع المنار