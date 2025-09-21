مقتل مدنيين وإصابة خمسة آخرين في هجمات أوكرانية على مقاطعة بيلغورود الروسية

أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، الأحد، بمقتل مدنيين اثنين وإصابة خمسة آخرين جراء هجمات شنتها القوات الأوكرانية في مناطق متفرقة من المقاطعة.

وكتب غلادكوف عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت رجلاً في قرية راكيتنويه، فتوفي متأثراً بجراحه، بينما أصيبت زوجته بجروح متعددة ناجمة عن شظايا وحروق في يدها.

وفي قرية سالتيكوفو، هاجمت طائرة مسيرة رجلاً يعمل في حقل ما أدى إلى إصابة سائقها. كما أصيب رجل وامرأتان في حادث آخر بعد استهداف مزرعة في قرية فارفاروفكا بطائرة مسيرة.

وفي وقت سابق، أفاد غلادكوف بمقتل امرأة في مدينة شيبيكينو نتيجة سقوط قذيفة على منزلها.

المصدر: موقع روسيا اليوم