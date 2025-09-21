عراقجي ينفي عقد محادثات مع ويتكوف

نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، صحة ما تردد عن عقده محادثات مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وأكد عراقجي، في تصريحات لوكالة “تسنيم” الإيرانية، أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام الغربية لا أساس له.

وأوضح أن “التواصل بين طهران وواشنطن يجري إما بشكل مباشر عبر تبادل الرسائل أو عبر وسطاء إذا اقتضت الحاجة”، مشدداً على عدم حدوث أي اتصال أو حوار مباشر.

وجاء نفي عراقجي، رداً على تقارير إعلامية غربية ذكرت أنه أجرى محادثات مع ويتكوف، واقترح إطلاق مفاوضات فورية تمهّد لاتفاق مؤقت، يعقبها حوار حول اتفاق نهائي، وذلك في ظل تجدد الجدل بشأن مستقبل المفاوضات بين البلدين ودور الوساطة الإقليمية فيها.

وتوقف مسار التفاوض بين واشنطن وطهران بعد أن شنّ العدو الاسرائيلي في 13 حزيران/يونيو الماضي عدواناً جوياً، في عملية أطلقت عليها اسم “الأسد الصاعد”، استهدفت مواقع عسكرية ومدنية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة “نطنز” الرئيسية لتخصيب اليورانيوم. كما أدّى العدوان إلى استشهاد عدد كبير من المدنيين والقادة العسكريين والعلماء النوويين.

المصدر: وكالة تسنيم