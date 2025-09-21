بنما | المدمرة الأمريكية “ستوكدايل” ترسو في ميناء بالبوا وسط تنافس دولي متنامي على النفوذ في المنطقة

رست المدمّرة الأمريكية “يو إس إس ستوكدايل” (DDG-106) من طراز Arleigh Burke في ميناء بالبوا بالعاصمة البنمية، وفق مشاهد جوية بثتها وسائل إعلام محلية، تزامناً مع تنامي التنافس الدولي على النفوذ في بحر الكاريبي وأمريكا اللاتنية.

وتحمل المدمّرة اسم نائب الأميرال جيمس ب. ستوكدايل، وقد أُرسلت هذا العام إلى نطاق القيادة الشمالية الأمريكية لتعزيز مهام الدفاع البحري وحماية الحدود.

ويأتي رسو “ستوكدايل” في بنما في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تأكيد حضورها العسكري في محيط قناة بنما، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها رسالة ردع وسط التحديات المتزايدة في المنطقة، سواء ما يتعلق بتصاعد أنشطة الجريمة المنظمة والتهريب البحري، أو التنافس الدولي المتنامي على النفوذ في أمريكا اللاتينية و محاولات أطراف دولية أخرى (مثل الصين أو روسيا) تعزيز نفوذها في المنطقة.

وتُعدّ مدمرات Arleigh Burke من أبرز ركائز الأسطول الأمريكي، حيث تتميز بقدرتها على تنفيذ عمليات متعددة تشمل الدفاع الجوي والصاروخي، وحماية طرق التجارة، إضافة إلى مشاركتها في مهام الردع السريع وإبراز القوة البحرية الأمريكية في نقاط التوتر الاستراتيجية.

المصدر: وكالات