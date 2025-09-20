وزارة الثقافة نفت وجود أي مواد تحمل شبهات حولها في قلعة بعلبك

اعلنت وزارة الثقافة في بيان انه “يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بمقابلة لنائب سابق يتناول فيها قلعة بعلبك بأمر غير واقعي لاسيما حول وجود مواد تعود للاحزاب”.

واوضحت أن “هذا الأمر عار من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة”. واكدت وزارة الثقافة المديرية العامة للاثار ان “الأجهزة الأمنية اللبنانية هي الوحيدة الموجودة داخل قلعة بعلبك، وتقوم بحمايتها”. ولفتت الى ان “موقع بعلبك يحمل إشارة الدرع الأزرق، وقد تم وضعها على لائحة المواقع المعززة، وفقًا لاتفاقية لاهاي البروتوكول الثاني”.

وتمنت وزارة الثقافة “العودة دائما اليها لمعرفة اي خبر أو أي معلومة تتعلق بمواقعها الأثرية الخالية من اي مواد تحمل شبهات حولها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام