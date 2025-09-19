تجمع العلماء المسلمين: العودة الى تبني الثلاثية الماسية الجيش والشعب والمقاومة هي الطريق الوحيدة لردع العدوان

رأى “تجمع العلماء المسلمين” ان العودة الى تبني الثلاثية الماسية الجيش والشعب والمقاومة، هي الطريق الوحيدة لردع العدوان ومنع تمرده، وإلزامه بتطبيق القرار 1701 بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية التي يحتلها قبل وبعد اتفاق وقف اطلاق النار الأخير، والإلتزام بوقف الاعتداءات الجوية والبحرية والبرية على الشعب والأراضي اللبنانية، وإعادة الاسرى، وعدم منع لبنان من إعادة إعمار البلدات التي دمرها العدو الصهيوني، واي كلام آخر لا يعبر عن السيادة الحقيقية”.

وحيا التجمع “أبطال المقاومة في غزة على مواجهتهم الأسطورية للاجتياح الصهيوني لمدينة غزة”، كما حيا “العملية البطولية التي نفذتها المقاومة عند معبر اللنبي”، وهذا ما يؤكد ان الأمة في كل بلدانها تتحين الفرص للإيقاع بالعدو الصهيوني، ولا تنفع المعاهدات التي عقدها الكيان الصهيوني مع الأردن في وادي عربة في منع الأبطال النشامى من خوضهم لمعركة الأمة في مواجهة الاحتلال الصهيوني”.

كذلك حيا “القوات المسلحة اليمنية على هجومها الناجح بصاروخ باليستي على يافا، وثلاث مسيرات على أم الرشراش، ومسيرة على بئر السبع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام