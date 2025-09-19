كوريا الشمالية | كيم جونغ أون يشرف على اختبار طائرة هجومية مسيّرة

أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، على اختبار طائرة هجومية مسيّرة، وأمر بإجراء أبحاث أكثر حول إمكان استخدام الذكاء الاصطناعي في هذه التكنولوجيا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة.

وأوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أنّ الاختبار أظهر “الفعالية القتالية الممتازة للطائرات الهجومية التكتيكية المسيّرة من سلسلة كومسونغ”، مشيرة إلى أن كيم أعرب عن “رضاه الكبير”.

ونقلت عن كيم قوله إنّ “الطائرات المسيّرة تبرز كَعنصر رئيسي في النشاط العسكري، ما يجعلها أولوية قصوى وعملًا بالغ الأهمية في تحديث القوات المسلحة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية”.

كما أمر كيم بـ”بذل جهود لتطوير تقنية الذكاء الاصطناعي الحديثة بسرعة”، بالإضافة إلى “توسيع وتعزيز” قدرات إنتاج الطائرات المسيرة.

المصدر: وكالات