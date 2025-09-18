القسام للجيش الإسرائيلي: أعددنا جيشاً من الاستشهاديين وآلاف الكمائن والعبوات في غزة

أكّدت قيادة كتائب الشهيد عزّ الدين القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، مساء الخميس، أنّ مدينة غزة لن تكون «لقمة سائغة» للجيش الإسرائيلي، مشيرةً إلى أنها أعدّت «جيشًا من الاستشهاديين وآلاف العبوات والكمائن» لمواجهته.

وجاء في بلاغٍ عسكري للكتائب «نقول لقيادة العدو العسكرية والسياسية إن غزة لن تكون لقمةً سائغةً لجيشكم الرعديد، ونحن لا نخشاكم وجاهزون لإرسال أرواح جنودكم إلى جهنم».

وأضاف البلاغ: «لقد أعددنا لكم جيشًا من الاستشهاديين وآلافًا من الكمائن والعبوات الهندسية، وستكون غزة مقبرةً لجنودكم».

وتوعدت قيادة الكتائب بأن عملياتها ستكلّف «العدو» أعدادًا إضافية من القتلى والأسرى، قائلةً: «فلقد دربنا مجاهدينا على وضع العبوات داخل قمرات آلياتكم، كما أن جرافاتكم ستكون أهدافًا مميزة لمجاهدينا وسببًا لزيادة أعداد الأسرى لدينا».

وتابع البلاغ: «إن أسرىكم موزّعون داخل أحياء مدينة غزة، ولن نكون حريصين على حياتهم طالما أن نتنياهو قرر قتلهم، وإن بدء هذه العملية الإجرامية وتوسيعها يعني أنكم لن تحصلوا على أي أسيرٍ لا حيٍ ولا ميتٍ، وسيكون مصيرهم جميعًا كمصير (رون أراد)».

المصدر: موقع المنار