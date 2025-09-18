إطلاق نار وطعن في عملية مزدوجة.. مقتل جنديين من جيش الاحتلال على حدود الأردن

قُتل جنديان من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، في عملية مزدوجة شملت إطلاق نار وطعن عند معبر الكرامة الحدودي الفاصل بين الأردن وفلسطين المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن العملية نُفذت على مرحلتين، حيث بادر أحد المقاومين بإطلاق النار باتجاه الجنود، ثم نفّذ عملية طعن، ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وعقب العملية، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى الموقع، وأغلقت المنطقة بالكامل، فيما شددت إجراءاتها الأمنية على الحواجز القريبة.

يُشار إلى أن معبر الكرامة كان قد شهد في سبتمبر/ أيلول الماضي عملية مماثلة أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وتأتي هذه العملية في ظل تصاعد أعمال المقاومة ردًا على جرائم الاحتلال ومجازره في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، حيث رصد مركز معلومات فلسطين “معطى” خلال الأسبوع الماضي تنفيذ 63 عملاً مقاوماً، توزعت بين عمليات إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة والتصدي لاعتداءات المستوطنين، إضافة إلى 47 مواجهة شعبية في مختلف مناطق الضفة.

المصدر: موقع المنار