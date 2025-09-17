الأربعاء   
    قصف تحشدات العدو الإسرائيلي جنوب خانيونس

    أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء يوم الأربعاء، عن قصفها تحشّدات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

    وقالت الكتائب في بيان لها “تمكّن مجاهدونا، بالاشتراك مع كتائب المجاهدين، من قصف تحشّدات العدو قرب مفترق مرتجى جنوبي خان يونس، بعددٍ من الصواريخ من عيار 107 ملم”.

    ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل فصائل المقاومة التصدّي للاحتلال الإسرائيلي بكافة الوسائل، مُوقِعةً فيه القتلى والجرحى.

    المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

