أميركا والصين تتوصلان إلى اتفاق إطاري بشأن “تيك توك”

توصلت الولايات المتحدة والصين، اليوم الاثنين، إلى اتفاق إطاري بشأن تطبيق “تيك توك”، وذلك في إطار محادثات أوسع حول الرسوم الجمركية والسياسات الاقتصادية اختُتمت في العاصمة الإسبانية مدريد، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في ختام المحادثات التي استمرت يومين إن الاتفاق “يضع إطاراً للانتقال إلى ملكية أميركية” للتطبيق، دون الخوض في مزيد من التفاصيل. ومن شأن هذا الاتفاق أن يتيح استمرار عمل “تيك توك” في الولايات المتحدة، بعدما كان مهدداً بالإغلاق في 17 أيلول/سبتمبر الجاري ما لم ينتقل إلى ملكية أميركية.

وأوضح الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير أن هناك إمكانية لتمديد قصير بعد الموعد النهائي المحدد لإتمام الاتفاق، مشيراً إلى أن هذا التمديد لم يكن ليُطرح لولا وجود إطار عمل واضح.

وبيّن بيسنت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ سيتحدثان يوم الجمعة المقبل، في خطوة من شأنها إعطاء دفعة سياسية إضافية للمسار التفاوضي.

وكانت واشنطن قد هددت في وقت سابق من اليوم بالمضي قدماً في حظر التطبيق إذا لم تتخلَّ بكين عن مطالبها المتعلقة بتخفيض الرسوم الجمركية وتخفيف القيود التكنولوجية ضمن الصفقة.

وأشار وزير الخزانة الأميركي إلى أن الجانبين قد يعقدان جولة جديدة من المحادثات خلال الأيام المقبلة لمناقشة ملفات التجارة والسياسات الاقتصادية، مضيفاً أن المباحثات شملت كذلك التعاون في مكافحة غسل الأموال والحد من تجارة مادة “الفنتانيل” غير المشروعة.

المصدر: مواقع