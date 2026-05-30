وزير الحرب الأميركي: الحشد العسكري الصيني في آسيا يثير «قلقاً مشروعاً»

قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث في سنغافورة، السبت، إن الحشد العسكري الصيني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، المتواصل منذ عقود، يثير «قلقاً مشروعاً».

وأضاف هيغسيث، خلال مشاركته في حوار شانغريلا، وهو منتدى رئيسي مخصص لقضايا الدفاع، أنه «بالنظر إلى المنطقة اليوم، فإن هناك سبباً مشروعاً للقلق بشأن الحشد العسكري للصين ومدى توسع نشاطاتها العسكرية داخل المنطقة وخارجها».

وأكد أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى «مواجهة لا داعي لها في المنطقة».

وشدد هيغسيث على أن واشنطن تسعى إلى تحقيق «توازن مستقر» في آسيا، موضحاً أنه لا ينبغي لأي دولة، «بما في ذلك الصين»، أن تفرض هيمنة مطلقة على المنطقة.

وقال: «ما نسعى إليه هو توازن مستقر يخدم مصالح الأميركيين وحلفائنا على حد سواء، توازن قوى إيجابي ودائم لا تستطيع فيه أي دولة، بما في ذلك الصين، فرض هيمنتها أو تهديد أمن وازدهار أمتنا وحلفائنا».

ويترأس هيغسيث وفداً أميركياً كبيراً، في مقابل مشاركة صينية محدودة في المنتدى الذي يجمع نحو 45 دولة، حيث أوفدت بكين لجنة من خبراء عسكريين وباحثين بدلاً من وزير الدفاع دونغ جون، وذلك للسنة الثانية على التوالي.

المصدر: أ.ف.ب.