الرئيس الإيراني: العدوان “الإسرائيلي” على قطر يستهدف تقويض الجهود لإنهاء الإبادة في غزة

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن العدوان “الإسرائيلي” الوقح على قطر كان “هجوماً مخططاً مسبقاً” من قبل الكيان الصهيوني، بهدف تقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الإبادة الجماعية في غزة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بزشكيان، اليوم الاثنين، خلال القمة الطارئة لقادة ورؤساء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، التي انعقدت لبحث الاعتداء الإسرائيلي الأخير على قطر.

وأضاف الرئيس الإيراني أن “هذا العدوان على الدبلوماسية لا يقتصر على كونه جريمة، بل يمثل إعلاناً عملياً ووقحاً بأن القوة العسكرية هي الفيصل الآن وليس القانون”.

وتابع قائلاً إن “إرهابيي تل أبيب ازدادوا وقاحة بعد شعورهم بالحصانة التي اكتسبوها جراء خيانة مماثلة للدبلوماسية، عبر شن حرب عدوانية على الشعب الإيراني”.

وأوضح بزشكيان أن “كيان الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء، وعلى الدول الإسلامية أن تتحد في مواجهته”، مشدداً على أن “ما من دولة عربية أو إسلامية بمنأى عن هجمات إسرائيل، ولا خيار أمامنا سوى توحيد الصفوف ضد هذا الكيان الغاشم”.

المصدر: وكالة ارنا