العدو الإسرائيلي يواصل انتهاك سيادة لبنان

يواصل جيش العدو الإسرائيلي اعتداءاته اليومية على لبنان، في انتهاكٍ فاضح لإعلان وقف إطلاق النار وللقرار الدولي رقم 1701.

وفي السياق، أفاد مراسل قناة المنار في جنوب لبنان أن “مُحلّقة إسرائيلية معادية ألقت قنبلة على منزل في بلدة كفركلا”، وأضاف أن “مُحلّقة إسرائيلية أخرى ألقت قنبلة على الأطراف الجنوبية لبلدة عيتا الشعب”.

وكان مراسل المنار قد أفاد أن “قوات العدو نفذت فجر السبت تفجيرًا في المنطقة المحاذية للمسجد المُدمَّر في بلدة عديسة، بعد توغلها من بوابة خلة المحافر جنوب البلدة”، وتابع: “كما ألقت مُحلّقة معادية قنبلة في محيط الساحة القديمة في بلدة كفركلا”.

ومساء الجمعة، أغارت مسيّرة صهيونية على بلدة عيترون، ما أدى إلى استشهاد مواطن.

المصدر: موقع المنار