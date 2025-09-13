قائد الجيش اللبناني قدم التعازي لعدد من عائلات الشهداء

قدّم قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، التعازي لعائلة أحد الضباط في بلدة شحيم – الشوف، ولعائلة أحد العسكريين في بلدة شهابية الفاعور – زحلة، وكانا قد استُشهدا أثناء الكشف على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي بعد سقوطها في منطقة الناقورة.

وأكد هيكل أن “المؤسسة العسكرية تفتخر بشهدائها وتكبر بهم وتستمد منهم العزم والقوة”، وثمّن “تضحيات عائلات الشهداء”، واعتبر أن “الجيش يُمثّل العائلة الأوسع لذوي الشهداء، ويعمل على متابعة أوضاعهم باستمرار”.

وأشار هيكل إلى أن “الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب تنفذ مهمات أساسية وصعبة وبالغة الدقة، وتبذل مع سائر الوحدات جهودًا جبارة للوصول بالوطن إلى برّ الأمان”.

من جهة أخرى، قدّم قائد الجيش التعازي بأحد العسكريين الشهداء في بلدة العبودية – عكار، وكان قد استُشهد جراء انفجار مخزن أسلحة وذخائر في وادي زبقين – صور.

وتوجه هيكل إلى ذوي الشهيد بالقول “دماء شهدائنا غالية، ونحن أوفياء لها. إنني ألمس محبتكم وثقتكم وصلابتكم كلما دخلتُ إلى منزل شهيد من الجيش، وإن اتحاد عائلات الشهداء حول الجيش دليل على ما تتميز به من وطنية”، وتابع “نحن مستمرون من أجل لبنان واللبنانيين، ولن تُثنينا الصعوبات عن أداء واجبنا”.

المصدر: موقع المنار