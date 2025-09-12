استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة… اكثر من 60 شهيدًا اليوم وحصيلة الضحايا تتجاوز 64 ألفًا

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عدوانها العنيف على مختلف مناطق قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط اكثر من 60 شهيدًا منذ فجر اليوم، بينهم 42 في مدينة غزة وشمالي القطاع، بالإضافة إلى عشرات الجرحى، وفق مصادر طبية محلية.

ويأتي هذا ضمن العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023، والذي أسفر عن 64,756 شهيدًا و164,059 إصابة وفق وزارة الصحة في غزة.

وأوضحت الوزارة أن عدداً من الضحايا ما يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

أما ضحايا المساعدات الغذائية، فقد استقبلت المستشفيات 14 شهيدًا و143 إصابة خلال اليوم الماضي، ليصل إجمالي ضحايا “لقمة العيش” إلى 2,479 شهيدًا وأكثر من 18,091 إصابة.

كما سُجلت حالتا وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، إحداهما لطفل، لترتفع حصيلة ضحايا الجوع إلى 413 حالة وفاة بينهم 143 طفلًا، فيما بلغ عدد الوفيات منذ إعلان منظمة IPC للمجاعة في غزة 135 حالة، بينهم 28 طفلًا.

وفي تطورات العدوان، مساء اليوم، فقد قصفت مدفعية الاحتلال منطقة الكرامة شمال غربي المدينة، فيما دمّرت الطائرات منزلًا بجوار برج الزهارنة في شارع الجلاء، واستهدفت منازل عدة في شارع عايدية ومحيط ڤلل الدنف غربي المدينة.

كما طالت الغارات محيط مسجد بئر السبع في حي الشيخ رضوان شمال غربي غزة، وبناية سكنية خلف مستشفى الكرامة، إضافة إلى غارتين جويتين شمال غربي المدينة.

وفي مخيم الشاطئ، استهدفت الطائرات مصلى المسجد الأبيض، وأوقعت شهيدًا وعددًا من الإصابات جراء قصف دراجة هوائية قرب العيادة العسكرية.

كما شنّ الاحتلال غارات متفرقة على المخيم والمدينة، فيما نفذ الطيران المروحي من طراز “أباتشي” إطلاق نار شمالي غزة، تزامنًا مع انفجارات عنيفة في محيط موقع السفينة شمال غرب المدينة، إلى جانب إطلاق نار من الزوارق الحربية باتجاه ساحل غزة.

وفي المنطقة الوسطى، قصفت مدفعية الاحتلال شمالي مخيم النصيرات، فيما شنت الطائرات غارة جوية شرقي مدينة دير البلح، كما شنت طائرات الاحتلال غارة شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي جنوب القطاع (خان يونس والمواصي)، فقد استهدفت طائرة مسيّرة خيمة نازحين قرب المستشفى البريطاني في مواصي خان يونس، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين، كما فتح الطيران المروحي الإسرائيلي نيرانه بشكل مكثف شمال شرقي المدينة.

وطال القصف المدفعي وسط خان يونس، فيما أصيب عدد من المواطنين في غارة من طائرة مسيّرة بمحيط مسجد العقاد شمال غربي المدينة.

وتستمر الضربات الجوية والبرية والبحرية المكثفة، وسط تحليق مستمر للطائرات المروحية والحربية على ارتفاع منخفض، ما يزيد من معاناة المدنيين في غزة، ويعيق جهود الطواقم الطبية والدفاع المدني للوصول إلى الضحايا، خصوصًا في مناطق الانفجارات الكثيفة والركام.

المصدر: موقع المنار