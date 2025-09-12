إيران والعراق يعززان التعاون الثنائي في مجال مكافحة المخدرات

أكد الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في إيران، حسين ذوالفقاري، خلال لقائه محافظ كربلاء المقدسة، نصيف جاسم الخطابي، على تعزيز التعاون بين إيران والعراق في مجال مكافحة المخدرات.

وتوجه ذوالفقاري والوفد المرافق له إلى العراق بدعوة من وزير الصحة العراقي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، للمشاركة في الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين البلدين في هذا المجال.

وعُقد خلال الزيارة الاجتماع الثاني للجنة المشتركة لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة، لمراجعة الإجراءات والخطط المستقبلية، في إطار رغبة كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق في توسيع آفاق التعاون والتنسيق المشترك في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، استناداً إلى الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين المتعلقة بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.

وشدد حسين ذوالفقاري خلال لقائه محافظ كربلاء وعدد من مسؤولي المحافظة على الاستراتيجية المتوازنة لإيران في مكافحة المخدرات، مؤكداً أن الهدف هو استقطاب مشاركة جميع أبناء الشعب في الوقاية والعلاج، وخلق فرص العمل، ومكافحة الأسس المالية لتجار المخدرات.

ولفت إلى العلاقات الجيدة بين البلدين، قائلاً: «لحسن الحظ، العلاقات بين إيران والعراق في مجال تبادل المعلومات وإقامة الورش التعليمية ممتازة»، معرباً عن أمله في استمرار التعاون وتعزيز نقل التجارب الناجحة في مجالات الوقاية والعلاج.

من جهته، قال محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى إلى تعزيز التعاون الأخوي والمصري في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، مؤكداً أن حرب المخدرات تمثل التهديد الأخطر الذي يستهدف جميع البشر وأساس الأسرة.

وأضاف الخطابي أن الأعداء يسعون لإثارة الفرقة بين إيران والعراق، لكنهم سيهزمون بإذن الله، مشيداً بخبرة إيران الواسعة في مجالات الوقاية والعلاج والحد من الأضرار، ومتطلعاً إلى الاستفادة من تجاربها في هذا الصدد.

المصدر: وكالة ارنا