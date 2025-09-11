الأمن الداخلي: تدابير سير الجمعة والسبت على أوتوستراد المدفون – نهر إبراهيم

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان له الخميس عن تدابير سير الجمعة والسبت بسبب تمديد أعمال التخطيط على أوتوستراد المدفون – نهر إبراهيم شمال لبنان.

وقال البيان: “إلحاقًا لبلاغنا السابق المتعلق بتنفيذ أعمال تخطيط وتحديد أوتوستراد المدفون – نهر إبراهيم، ستستمر الأعمال يومَي الجمعة والسبت في 12 و13-09-2025 اعتبارًا من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 17:00 من كل يوم عمل، وذلك على مسرب واحد فقط من الأوتوستراد”.

وأضاف البيان “يُرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلًا لحركة المرور”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام