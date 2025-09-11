سرايا القدس تعلن تفجير عبوة ناسفة قرب طولكرم واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

أعلنت سرايا القدس – كتيبة طولكرم أنها فجرت عبوة ناسفة معدة مسبقًا من نوع شجاع 1 استهدفت آلية عسكرية من نوع نمر قرب حاجز تسناعوز، ما أدى إلى إصابات مؤكدة. وأكدت السرايا رصد هبوط طيران مروحي للإخلاء في المنطقة.

واعترافًا بالحادث، أشار الجيش الإسرائيلي إلى تضرر مركبة عسكرية إثر انفجار عبوة ناسفة قرب طولكرم شمالي الضفة الغربية، وفرض طوق أمني على المدينة، مع إغلاق الطرق وتنفيذ عمليات تفتيش في المنطقة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة جنديين بجروح في انفجار العبوة عند حاجز 104 قرب طولكرم، فيما أكدت إذاعة الجيش إصابة جندي بجروح خطيرة وتضرر المركبة العسكرية بعد تفجير العبوة أسفلها.

في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة شبان من بلدة عتيل شمال طولكرم، بينهم أسرى محررون، وهم: جواد السيلاوي، وسامر أبو خزنة، وسعيد أبو خزنة، ومروان صدقي، بعد مداهمة منازلهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس أكثر من 30 مواطنًا من الضفة الغربية بما فيها القدس، من بينهم أسرى سابقون وشخصيات تنظيمية فاعلة، في محافظات جنين، سلفيت، طولكرم، بيت لحم، رام الله، والخليل.

وتواصل قوات الاحتلال منذ أربعة أيام اقتحام بلدات شمال غرب القدس، وتنفيذ عمليات تنكيل وتحقيق ميداني واسعة، مع الاعتداء على المواطنين والتخريب الواسع للمنازل، فيما لم تتوافر معلومات دقيقة عن عدد المعتقلين الفعلي حتى اللحظة.

ويُذكر أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة في الضفة بما فيها القدس تجاوز 19 ألف حالة، دون احتساب حالات الاعتقال في غزة، والتي تُقدّر بالآلاف، وتشمل هذه الحصيلة كل من تم اعتقاله وأُفرج عنه لاحقًا.

المصدر: موقع المنار