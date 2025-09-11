البيت الأبيض يتهم الديمقراطيين بدعم الجريمة في الولايات المتحدة

اتهم البيت الأبيض قادة الحزب الديمقراطي ومؤيديهم بدعم الجريمة في البلاد، في بيان أصدره إثر مقتل الناشط الأمريكي المحافظ تشارلي كيرك واللاجئة الأوكرانية إيرينا زاروتسكايا.

وجاء في البيان، الذي نُشر عبر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة إكس: “الديمقراطيون مع الجريمة نقطة”، مصحوبًا بعناوين صحف أمريكية أبرزت سلسلة من الجرائم البارزة التي شهدتها الولايات المتحدة مؤخرًا، من بينها حوادث قتل جماعي، مع انتقادات لضعف استجابة الديمقراطيين تجاه هذه الجرائم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن كيرك توفي متأثرًا بجراحه بعد تعرضه لإطلاق نار في 10 سبتمبر أثناء إلقائه كلمة في جامعة بمدينة أورم بولاية يوتا، حيث فارق الحياة في المستشفى.

كما شهدت الولايات المتحدة في 22 أغسطس حادثة أخرى، إذ تعرّضت اللاجئة الأوكرانية إيرينا زاروتسكايا، البالغة من العمر 23 عامًا، للطعن داخل ترام على يد المواطن الأمريكي ديكارلوس براون، ما أدى إلى مقتلها على الفور.

وأشارت التقارير إلى أن الجاني كان من أصحاب السوابق، حيث سبق أن أوقفته الشرطة 14 مرة وأُفرج عنه في كل مرة بكفالة دون دفع أي مبلغ مالي.

وتأتي هذه التطورات لتشعل الجدل السياسي مجددًا في واشنطن حول سياسات التعامل مع الجريمة، وسط تبادل مستمر للاتهامات بين الجمهوريين والديمقراطيين.

المصدر: مواقع