الدوحة تستضيف قمة عربية إسلامية طارئة لمناقشة تداعيات العدوان الإسرائيلي على الدوحة

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة قمة عربية إسلامية طارئة يومي الأحد والاثنين المقبلين، بهدف مناقشة تداعيات استهداف الكيان الإسرائيلي لوفد حركة “حماس” المفاوض في قطر.

ووصف رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء، خلال مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، الهجوم الإسرائيلي على الدوحة بأنه “إرهاب دولة”، قائلاً: “لا أجد كلمات تعبر عن مدى غضبنا من هذا العمل (…) إنه إرهاب دولة.. لقد تعرضنا للخيانة”.

وأضاف بن عبد الرحمن أن الغارة الإسرائيلية على الدوحة “قضت على أي أمل” للأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه “لا يستطيع التنبؤ برد فعل حماس” على مقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار في غزة، لكنه اعتبر أن إسرائيل وحماس “ستستنفدان كل فرصهما” للتوصل إلى اتفاق.

وأوضح رئيس الوزراء القطري أن القمة العربية الإسلامية المقبلة في الدوحة تهدف إلى إقرار مسار “رد جماعي” ضد الكيان الإسرائيلي.

وكان الكيان الإسرائيلي قد أعلن مسؤولياته عن الهجوم الذي استهدف قادة حماس في قطر. من جهتها، أكدت حركة حماس أن وفدها المفاوض بقيادة رئيسها في غزة، خليل الحية، نجا من محاولة الاغتيال، فيما استشهد كل من جهاد لبد مدير مكتب الحية ونجله همام الحية، إضافة إلى ثلاثة مرافقين هم عبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد المملوك.

المصدر: مواقع