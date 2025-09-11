عشرات الشهداء والجرحى في قصف متواصل في قطاع غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لليوم الـ706، عبر القصف الجوي والمدفعي واستهداف المدنيين من مجوّعين ونازحين، بدعم سياسي وعسكري أمريكي، وسط صمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي.

مستشفى العودة في النصيرات أعلن وصول شهيد و23 إصابة جراء استهداف الاحتلال المواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.

وفي محافظة غزة، أفاد الدفاع المدني بأن طواقمه توجهت صباح اليوم إلى منزل عائلة الحصري المستهدف سابقًا، بعد ورود بلاغ عن وجود أحياء تحت الأنقاض، حيث لا تزال عمليات البحث جارية.

كما استشهد مواطنان من منتظري المساعدات برصاص قوات الاحتلال في مدينة رفح جنوبي القطاع.

ووفق مصادر طبية، ارتقى منذ فجر اليوم 13 شهيدًا برصاص وقصف الاحتلال بينهم 11 في مدينة غزة، إضافة إلى شهيد وعدد من الجرحى في قصف مجموعة من المواطنين عند مفترق الشجاعية شرقي المدينة.

وفي السياق، فتحت آليات الاحتلال نيرانها شرقي مدينة غزة، وأطلقت نيرانًا مكثفة شرقي دير البلح وسط القطاع.

كما أسفر قصف استهدف خيمة نازحين لعائلة أبو هربيد قرب سوق اليرموك بحي الدرج وسط مدينة غزة عن استشهاد سيدة وإصابة آخرين.

وفي خان يونس جنوبي القطاع، شنت طائرات الاحتلال غارة جوية استهدفت مبنى وسط المدينة، فيما تعرضت منطقة البصة غربي دير البلح لقصف عنيف.

إلى ذلك، أصيب أربعة مواطنين جراء قصف منزل لعائلة الشوا قرب مفترق الشعبية بحي الدرج وسط مدينة غزة، كما شنت طائرات الاحتلال غارة جديدة على مدينة دير البلح.

هذا، واستهدفت طائرات الاحتلال خيمة نازحين قرب سوق اليرموك بحي الدرج، إضافة إلى غارتين جويتين على مدينة غزة، أسفرت إحداهما عن إصابات في شقة سكنية قرب مفترق الشعبية بالحي نفسه.

المصدر: موقع المنار