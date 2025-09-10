“الجهاد”: العدوان الصهيوني على اليمن يدل على عجز الكيان في حسم المعركة في ميدان القتال

دانت حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين، في بيان لها مساء الأربعاء، العدوانَ الصهيوني على منشآت حكومية ومدنية في عدد من المحافظات اليمنية، مستهدفًا موظفين مدنيين، وصحفيين، ومواطنين.

وقالت الحركة إن “تعمد الاحتلال استهداف المنشآت المدنية وسفك دماء المدنيين والصحفيين، باستخدام أعتى الأسلحة الأمريكية تصنيعًا وتغطيةً، إنما يدل على عجز الكيان عن حسم المعركة في ميدان القتال والمواجهة مع المقاومين، وفشل أجهزته واستخباراته في صناعة صورة للنصر. وعبثًا يحاول تغطية عجزه وفشله بارتكاب المجازر”.

وتوجهت الحركة “بأسمى آيات التعزية إلى ذوي الشهداء من أهل اليمن الشقيق”، وتابعت: “نعتبرهم شهداء فلسطين، ونسأل الله أن يتغمّدهم برحمته الواسعة، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل”. وأضافت: “إننا على ثقة بأن الشعب اليمني الشجاع سيواصل إيلام العدو في عقر كيانه، وتدفيعه ثمن الدماء اليمنية الطاهرة”.

وأعلنت وزارة الصحة اليمنية استشهادَ وإصابةَ عشرات الشهداء والجرحى، بعدوانٍ صهيوني استهدف العاصمةَ صنعاء ومحافظةَ الجوف.

المصدر: فلسطين اليوم