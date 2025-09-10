الأربعاء   
   10 09 2025   
   17 ربيع الأول 1447   
   بيروت 12:58
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

      طقس صيفي معتدل مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ، حتى يوم غد الخميس فيتحول الى حار نسبيا في المناطق الجبلية والداخلية

      -الطقس المتوقع في لبنان:
      الأربعاء:
      غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل محدود فوق الجبال وفي الداخل.
      الخميس:
      قليل الغيوم اجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل وبشكل ملموس فوق الجبال حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.
      الجمعة:
      صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، واستقرارها على الساحل وارتفاع بنسبة الرطوبة حيث يزيد الشعور بالحر.
      السبت:
      قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.

      مواضيع ذات صلة

      الطقس | توقّع أمطار خفيفة متفرقة

      الطقس | توقّع أمطار خفيفة متفرقة