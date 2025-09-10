المؤتمر الشعبي دان العدوان على قطر: دماء الشهداء لا بد أن تثمر تحريراً لفلسطين



رأى “المؤتمر الشعبي اللبناني” أن “بيانات التنديد بالعدوان الصهيوني السافر على دولة قطر الشقيقة لا تكفي بل المطلوب وقفة عربية رسمية جادة وفعل عربي حاسم”، وأشار في بيان إلى أن “العدوان الإرهابي على قيادة حركة حماس في الدوحة، وهي عاصمة دولة عربية شقيقة، هو عدوان على كل الأمة العربية وأمنها القومي، وعدوان على دول مجلس التعاون الخليجي”.

ولفت الى أن “غياب ردة الفعل الرسمية العربية الحاسمة على مسلسل الاعتداءات الاجرامية التي يشنها العدو الصهيوني على لبنان وسوريا واليمن وحرب الابادة، والتجويع والتهجير ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، يشجع الإرهابي نتنياهو على مزيد من استهداف الدول العربية، لتنفيذ حلمه بإقامة إسرائيل الكبرى، ولقد قلنا سابقا ونكرر أن من الخطيئة ان يعتبر اي نظام عربي أنه بمنأى عن العدوان الصهيوني الاجرامي”.

وطالب بـ”عقد قمة عربية إسلامية طارئة تتخذ إجراءات على مستوى التحدي الصهيوني ومن يدعمه، فتقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وتطرد سفرائه وتلغي الاتفاقات والمعاهدات معه وتوقف كل إجراءات التطبيع، والا فلتنتظر دول عربية واسلامية قدوم الضربات الصهيونية إلى عقر دارها”.

وختم:”إننا إذ ندين بشدة العدوان الصهيوني على قطر، ونتقدم من حركة حماس بكل مشاعر العزاء والتضامن على استشهاد كوكبة من قادتها بالعدوان الصهيوني”، مؤكدين أن دماء الشهداء على طريق القدس لا بد أن تثمر تحريراً لفلسطين مهما طال رجس الاحتلال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام