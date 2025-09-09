الثلاثاء   
   09 09 2025   
   16 ربيع الأول 1447   
   بيروت 22:18
    إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توصلتا إلى تفاهم بشأن كيفية التعاون في الوضع الجديد

      اعلن المتحدث باسم وزارة خارجية ايران عن توصل بلاده والوكالة إلى تفاهم بشأن كيفية التعامل في الوضع الجديد الناشئ عن الهجمات العدوانية الصهيونية والاميركية.

      وقال إسماعيل بقائي في مقابلة مع وسائل الإعلام الوطنية: توصلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تفاهم بشأن كيفية التعاون في الوضع الجديد، عقب الهجمات غير القانونية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على المنشآت النووية السلمية لبلادنا.

      وأضاف: عُقدت المحادثات بين وزير الخارجية والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء اليوم في القاهرة.

      المصدر: وكالة مهر

