حركة الجهاد الإسلامي تدين الهجوم الإسرائيلي على قياديي حماس في الدوحة

أصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بياناً دانت فيه الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف اجتماع قياديين في حركة حماس بالعاصمة القطرية الدوحة، واصفةً إياه بأنه “عمل إجرامي بامتياز ينتهك كل المعايير الإنسانية وأدنى القوانين والأعراف الدولية”.

وأكدت الحركة أن الهجوم لم يراعِ حتى كون الدوحة تستضيف وفداً لإجراء المفاوضات، مضيفةً أن الاستهداف الآثم “يؤكد إصرار الكيان على استمرار سفك الدماء في حرب الإبادة المفتوحة على الشعب الفلسطيني، ويشكل تطوراً خطيراً لا ينبغي التسامح معه”.

كما حملت حركة الجهاد الإسلامي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المسؤولية عن “انفلات الكيان الإسرائيلي من كل عقال”، مشيرةً إلى أن العدوان جاء عقب ما وصفه البيت الأبيض بمقترح ترامب بشأن وقف إطلاق النار.

المصدر: موقع المنار