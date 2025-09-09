أسطول الصمود العالمي: عازمون على كسر الحصار عن أهل غزة

أكد أسطول الصمود العالمي المتّجه إلى غزة عزمه الكبير من أجل كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني في القطاع، مشدداً على أن مهمته متواصلة.

وكان مسؤولون في الأسطول اعلنوا في وقت سابق عن استهداف احدى سفنه عبر طائرة مسيّرة ما ادى الى اندلاع حريق على متنه.

وقال الأسطول الذي انطلق من مدينة برشلونة الإسبانية إنّ القارب كان قرب ميناء سيدي بوسعيد التونسي حين تعرّض لضربة من مسيّرة.

من جانبه، ذكر الحرس الوطني التونسي أن الحريق في احد قوارب الأسطول ناجم عن اشتعال سترة نجاة او سيجارة نافيا وجود أي عمل عدائي أو استهداف خارجي للأسطول، كما قال.

المصدر: موقع المنار