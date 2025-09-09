رسامني: تأهيل وتوسيع أوتوستراد جونيه ينطلق قريبا بتمويل مؤمن



عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعا موسعا في مكتبه، خصص للبحث في مشروع تأهيل وتوسيع أوتوستراد جونيه الساحلي، بعد سنوات من التجميد.

شارك في الاجتماع رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني مع وفد من المجلس، إلى جانب نواب كسروان: نعمة إفرام، ندى بستاني، شوقي الدكاش، صالح الخازن ممثلاً النائب فريد الخازن، والمحامي ميشال حكيم ممثلاً النائب سليم الصايغ. كما حضر نواب جبيل: سيمون أبي رميا، زياد الحواط ورائد برو، رئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مارتينوس ورؤساء بلديات طبرجا، زوق مصبح، زوق مكايل، أدما وغزير.

وأكد الوزير رسامني “أن الاجتماع هدف إلى إعادة وضع المشروع على السكة الصحيحة، بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار والنواب والبلديات المعنية”، مشددا على “ضرورة “إنجاز هذا الأوتوستراد لما له من أهمية إنمائية ووطنية، ولما يخفف من معاناة المواطنين اليومية على هذا الخط الحيوي”.

وأشار إلى “أن التمويل مؤمَّن من دون أي عوائق، فيما ستتابع لجنة الأشغال النيابية في خلال أسبوعين معالجة بعض النقاط العالقة، لا سيما موضوع الإستملاكات، “ضمن الأطر القانونية التي تكفل حقوق الجميع وتؤمّن استمرارية المشروع””

وربط رسامني بين تأهيل الأوتوستراد وإعادة تفعيل مطار القليعات، لافتا إلى “أن المشروعين يشكلان رافعة اقتصادية للمنطقة وللبنان ككل”. وأكد أن “مشهد الازدحام الخانق الذي شهده الساحل أخيراً لن يتكرر بعد إنجاز هذا الأوتوستراد”.

وختم رسامني:”لا نريد الدخول في أرقام الكلفة، لكننا نؤكد أن الأموال متوافرة والتلزيمات أنجزت وفق الأصول والعمل سينطلق فور انتهاء اللجنة من مهامها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام