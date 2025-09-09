أطباء ومسعفون سويسريون يبدؤون إضراب جوع احتجاجاً على حرب غزة

بدأ أطباء ومسعفون سويسريون إضرابا عن الطعام أمام مقر البرلمان في بيرن اليوم الاثنين احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على غزة مطالبين الحكومة السويسرية باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل.

وتندد سويسرا ببعض الإجراءات الإسرائيلية في الحرب مثل الهجوم على مستشفى الشهر الماضي، لكنها تحجم عن اتخاذ خطوات أكثر صرامة يطالب بها المحتجون مثل فرض عقوبات على إسرائيل أو الاعتراف بدولة فلسطينية.

ويشارك الأطباء في الاحتجاج واضعين سماعات طبية ويرتدون ملابس طبية ملطخة بالدماء (المزيفة) لإظهار معاناة المدنيين في غزة، وقرروا التناوب على الامتناع عن الطعام لمدة 24 ساعة في نظام تتابعي طوال انعقاد جلسات البرلمان في سبتمبر/أيلول.

وقال البروفيسور بيترو ماغنو هورست، الجراح وعضو جمعية العاملين في الرعاية الصحية السويسرية ضد الإبادة الجماعية: “كان المعطف الأبيض يحميك، واليوم، إذا أردت إنقاذ حياتك، عليك خلعه، وهذا غير مقبول، ومن غير المقبول أننا لا نتفاعل مع ذلك”.

ويأتي هذا الاحتجاج بعد تحركات مماثلة في جامعات سويسرية واحتجاجات أخرى في مطلع الأسبوع، مع تفشي المجاعة في بعض مناطق غزة بسبب سياسة التجويع الممنهجة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية.

وقال البروفيسور كارل بلانشيه مدير مركز جنيف للدراسات الإنسانية وأحد المشاركين في الاحتجاج “يمكننا القول إن الحكومة حاليا صامتة، وغير فعالة، وأود أن أقول إنها جبانة إلى حد ما، وتفتقر بشدة إلى الشجاعة وأعتقد أنه حان وقت التغيير”.

وسويسرا، التي تربطها علاقات وثيقة بإسرائيل تقول إنها ملتزمة بالحياد لكنها وافقت على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب أوكرانيا، وهذا أثار اتهامات من بعض المنتقدين بتبني معايير مزدوجة.

المصدر: رويترز