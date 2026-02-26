الخميس   
    تقارير مصورة

    تقرير مصور | جولة مفاوضات جنيف تتواصل وطهران تصفها بالجادة والعملية

    تتواصل المفاوضات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن في جنيف بوساطة عمانية مع استئناف جلستها المسائية. وسادت الجلسة الصباحية انطباعات ايجابية لناحية الجدية التي سادتها.

    تقرير: عبد الخالق الجباهي _ جنيف

    ما هي آخر تطورات المفاوضات النووية في جنيف ؟

    شهدت جنيف جولة ثالثة من المفاوضات الإيرانية الامريكية غير المباشرة بوساطة عمانية ووسط أجواء إيجابية انقسمت الجولة الى جلستين لنقاش النقاط الفنية والتقنية.

    المزيد من التفاصيل مع موفدنا إلى جنيف عبد الخالق جباهي.

    وفي تغريدة له على منصة اكس كتبها باللغة العبرية، اكد امين مجلس الدفاع الاعلى في ايران علي شمخاني انه إذا كان جوهر التفاوض عدم امتلاك سلاح نووي، فهذا يتوافق مع عقيدتنا وفتوى الامام السيد علي خامنئي وعقيدة الدفاع الايرانية ومن الممكن التوصل الى اتفاق فوري.

    واضاف ان وزير الخارجية عباس عراقجي يتمتع بالدعم والسلطة الكافية لإبرام مثل هذا الاتفاق.

    المصدر: موقع المنار

    كييف تحت القصف عشية محادثات جنيف… وترامب يبحث مع زيلينسكي مسار إنهاء الحرب

    جولة جديدة من المحادثات النووية في جنيف… والخارجية العمانية تعلن عن إبداء انفتاح على الأفكار والحلول الجديدة

    المفاوضات الإيرانية الأميركية غير المباشرة ستعقد غداً في جنيف