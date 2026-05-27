الهرمل تشيّع الشهيد مهدي المسمار في موكب حاشد

شيّعت مدينة الهرمل الشهيد المجاهد مهدي حسين المسمار في موكب حاشد نظمه حزب الله، بمشاركة علماء دين وفعاليات وأهالٍ احتشدوا لتوديعه في أجواء غلب عليها الوفاء والتأكيد على نهج الشهداء.

وانطلق موكب التشييع من أمام حسينية الإمام الصادق (ع) في حي المرح الجنوبي، يتقدمه عناصر كشافة الإمام المهدي والفرقة الموسيقية، وصولاً إلى روضة الهرمل حيث أُقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر وأقيمت مراسم تكريمية بحضور فعاليات وأهالٍ.

وأكد الشيخ عباس الهق في كلمة خلال المناسبة معاني التضحية والثبات في سبيل العزة والكرامة، مثنياً على عوائل الشهداء، قبل أن يوارى الشهيد الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء.

