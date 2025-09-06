أمن الدولة: ضبط طوابع في السوق السوداء وختم مكاتب المتورطين بالشمع الأحمر

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، في بيان لها يوم السبت، عن ضبط طوابع تُباع في السوق السوداء في منطقة الدكوانة، شرق بيروت، كما تم ختم مكاتب المتورطين بالشمع الأحمر، بناءً على إشارة القضاء المختص.

وجاء في البيان”متابعةً لجهودها المتواصلة في مكافحة الجرائم المالية وحماية المال العام، وبناءً على معلومات توافرت حول بيع طوابع أميرية في السوق السوداء بقيمة تفوق قيمتها المحددة من وزارة المالية، داهمت دورية من مديرية جبل لبنان الإقليمية في أمن الدولة – مكتب المتن، بتاريخ 2025/9/2، ثلاثة مكاتب في محلة الدكوانة، تعود للمدعوين اللبنانيين: (س. ب.)، (ق. ش.)، و(ن. ط.)”.

وأضاف البيان “جرى ضبط كمية من الطوابع الأميرية، وخُتِمَت مكاتبهم بالشمع الأحمر، وتم توقيف أصحابها رهن التحقيق، قبل أن يُخلى سبيلهم لاحقًا، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام