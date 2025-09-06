68 شهيدًا و362 إصابة خلال الساعات الماضية في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي

سجلت مستشفيات قطاع غزة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وصول 68 شهيدًا، بينهم 8 تم انتشالهم من تحت الركام، و362 إصابة جديدة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

ولا يزال عدد من الضحايا عالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 64,368 شهيدًا و162,367 إصابة. أما منذ 18 مارس 2025 وحتى اليوم، فقد بلغ عدد الشهداء والإصابات 11,828 شهيدًا و50,326 إصابة.

وفي فئة شهداء لقمة العيش، فقد وصل إلى المستشفيات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 23 شهيدًا و143 إصابة، ليصل إجمالي الشهداء ضمن هذه الفئة إلى 2,385 شهيدًا وأكثر من 17,577 إصابة.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة أيضًا خلال الفترة نفسها 6 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفل واحد، ليصل إجمالي الوفيات بسبب هذه الأسباب إلى 382 حالة، منها 135 طفلًا. ومنذ إعلان مؤشر الأمن الغذائي IPC عن المجاعة في غزة، تم تسجيل 104 حالة وفاة، من بينها 20 طفلًا.

