بوتين يهاجم سياسة الرسوم.. انفصالية تهدد الاقتصاد العالمي

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتقادات مستترة لسياسة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعتبارها مضرة بالاقتصاد العالمي.

وقال بوتين أمس الجمعة في منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك إن الرسوم تؤدي إلى “انفصالية إقليمية ووطنية، ولن يتحقق أي شيء جيد من وراء مثل هذه السياسات لمن يمارسها”. ولم يشر إلى ترامب بالاسم.

وأضاف أن روسيا منفتحة في سياساتها التجارية والاقتصادية مع الشركاء الأجانب.

ورحب بوتين صراحة باحتمالات عودة الشركات الغربية إلى روسيا، لكنه أضاف أنه يدرك أن العديد من الشركات تنتظر نهاية الحرب في أوكرانيا ورفع العقوبات كي تستأنف عملياتها التجارية هناك.

وانتقدت روسيا العقوبات الغربية باعتبارها إجراءات حمائية.

المصدر: مواقع