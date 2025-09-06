ترامب يهاجم أوروبا.. والاقتصاد الأميركي يهتز بين عقوبات وغرامات وبيانات ضعيفة

اشتعل المشهد الاقتصادي العالمي بعدما وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات حادة للاتحاد الأوروبي بسبب غرامة ضخمة على غوغل، فيما جاءت بيانات الوظائف الأميركية لتكشف تباطؤاً حاداً في سوق العمل، لتنعكس التداعيات سريعاً على أسعار النفط والذهب وحركة الأسهم الأميركية.

ترامب يعلن إعفاءات جمركية لدول تمتلك اتفاقيات تجارية مع أميركا

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يمنح بعض الإعفاءات الجمركية، ابتداء من يوم الاثنين، للشركاء التجاريين الذين يبرمون صفقات على الصادرات الصناعية مثل النيكل والذهب ومعادن أخرى، بالإضافة إلى المركبات الصيدلانية والمواد الكيميائية.

هجوم ترامب على الاتحاد الأوروبي

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي بعد أن فرض غرامة بقيمة 3.47 مليار دولار على شركة غوغل في قضية تتعلق بمكافحة الاحتكار، مهدداً بفرض رسوم جمركية انتقامية إذا لم يتراجع التكتل عن القرار.

بيانات صادمة عن الوظائف الأميركية

أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطأ بشكل حاد في أغسطس آب، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، في إشارة مقلقة إلى ضعف متزايد في سوق العمل.

أسواق النفط تحت الضغط

تراجع سعر النفط بعد التقرير الضعيف للوظائف، إذ تراجعت توقعات الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة، وسط ترقب اجتماع «أوبك» وحلفائها خلال عطلة نهاية الأسبوع الذي قد يفاقم الضغوط على المعروض.

الذهب يرتفع مع تجدد المخاوف

سجلت عقود الذهب الآجلة تسوية عند 3,634.40 دولار للأونصة في بورصة «كومكس»، بارتفاع قدره 27.70 دولار أو نحو 0.77%، وذلك بعد أن لجأ المستثمرون إلى المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل ضعف بيانات الوظائف.

وول ستريت تغلق على انخفاض طفيف

أغلقت الأسهم الأميركية على تراجع طفيف، حيث قارن المستثمرون بين المخاوف الاقتصادية الناجمة عن البيانات الضعيفة، والتفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

المصدر: سي ان ان